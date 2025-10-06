október 6., hétfő

Celebfigyelő

21 perce

Rubold Ödön kiáll Tolnáért a közösségi médiában is

Címkék#Rubold Ödön#celebfigyelő#Tolna

A tolnai származású színművész még nyár végén osztotta meg a közösségi médiában a Tolna városáról és környékéről szóló műsort. Érdemes szólni a Rubold Ödön posztja alatt található hozzászólásokról.

Brunner Mónika

Rubold Ödön, az MTVA Itthon vagy! című műsorának „Tolna és környéke – a Duna” című epizódját népszerűsítő posztja nemcsak nosztalgiát ébresztett, hanem közösségi párbeszédet is indított.

CSS_20230925-27 rubold ödön
Rubold Ödön Jászai Mari-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett színművész, a Nemzeti Színház társulatának tagja Fotó: Csudai Sándor

Rubold Ödön Tolna városára emlékezik

A poszt sok megható hozzászólást kapott, amelyekből jól látszik, milyen mély érzelmi kötődés fűz embereket Tolnához:

  • „Igen Dönci (Rubold Ödön beceneve, a szerk.), a szívünk mindig visszahúz!” – írta egy hozzászóló, utalva arra, hogy a családi gyökerek ereje idővel sem halványul.
  • „Szio… voltam egyszer, még gyerek voltam… nagymama onnan való…Meg vannak rokonok, de nem ismerem őket sajnos” – emlékezett vissza egy másik kommentelő, aki bár nem élt Tolnán, de a családi emlékek még mindig élénken élnek benne. 

Rubold Ödön Facebook-posztjában nemcsak Tolnára emlékezett, hanem Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét is mellékelte. A vers sorai különösen találóak, hiszen a színművész számára Tolna nem csupán földrajzi hely, hanem a családi, baráti emlékek otthona. A poszt így lírai vallomás is arról, mit jelent számára a haza, és benne Tolna.

 

