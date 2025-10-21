Rubold Ödön újra Tolnán: „Jó volt otthon”

Rubold Ödön személyes történetein keresztül idézte fel gyermekkora emlékeit, pályája kezdetét és a tolnai gyökerek fontosságát.

Rubold Ödön messzire jutott, de mindig hazatér Tolnára Fotó: Facebook/Téma

Rubold Ödön Tolna városában

A művész a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium aulájában megrendezett Tolnai és Mözsi Arcok című rendezvénysorozat vendégeként volt jelen. Országos hírnevű színészként is megőrizte a tolnai lelkületet, amelyet a közönség előtt is büszkén vállalt. A szeptemberi rendezvény különleges hangulatát emelte a Fusz János Zeneiskola növendékeinek zenei produkciója, valamint Tóth István előadása, akik méltó módon kísérték a művészt ezen az érzelmekkel teli estén. A színművész október huszadikán a Facebookon is megosztotta élményeit, „Jó volt otthon” címmel, kifejezve háláját és örömét a tolnai közönség szeretetéért. A rendezvény nemcsak egy művész életútját mutatta be, hanem megerősítette: Tolna büszke lehet Rubold Ödönre, aki bár messzire jutott, mindig hazatér.

