Rubold Ödön újra Tolnán: „Jó volt otthon”

A Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes Művész, a Nemzeti Színház társulatának tagja megható visszatéréssel örvendeztette meg szülővárosát, Tolnát. Rubold Ödön egy érzelmekkel teli estén beszélt életútjáról.

Brunner Mónika

Rubold Ödön személyes történetein keresztül idézte fel gyermekkora emlékeit, pályája kezdetét és a tolnai gyökerek fontosságát. 

A Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a Nemzeti Színház társulatának tagja megható visszatéréssel örvendeztette meg szülővárosát, Tolnát. Rubold Ödön elegáns öltözetben jelent meg a városban.
Rubold Ödön messzire jutott, de mindig hazatér Tolnára Fotó: Facebook/Téma

Rubold Ödön Tolna városában 

A művész a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium aulájában megrendezett Tolnai és Mözsi Arcok című rendezvénysorozat vendégeként volt jelen. Országos hírnevű színészként is megőrizte a tolnai lelkületet, amelyet a közönség előtt is büszkén vállalt. A szeptemberi rendezvény különleges hangulatát emelte a Fusz János Zeneiskola növendékeinek zenei produkciója, valamint Tóth István előadása, akik méltó módon kísérték a művészt ezen az érzelmekkel teli estén. A színművész október huszadikán a Facebookon is megosztotta élményeit, „Jó volt otthon” címmel, kifejezve háláját és örömét a tolnai közönség szeretetéért. A rendezvény nemcsak egy művész életútját mutatta be, hanem megerősítette: Tolna büszke lehet Rubold Ödönre, aki bár messzire jutott, mindig hazatér.

