1 órája
Jennifer Lopez is megirigyelné, amit Horváth Tamás művelt!
Jennifer Lopez hű mása. Horváth Tamás, a népszerű énekes ismét nagy sikert aratott a TV2 Sztárban Sztár All Stars című műsorában.
Jennifer Lopezként lépett a Sztárban Sztár All Stars 2025 színpadára Horváth Tamás, és ezzel a nézőket ismét lenyűgözte.
Sztárban Sztár All Stars
Horváth Tamás ezúttal szőke parókában, zöld ruhában és magassarkú cipőben énekelte el az „Ain’t Your Mama” című dalt. A közönség is jól szórakozott, sokan nevettek, de még többen csodálták, hogy milyen ügyesen alakította a világhírű énekesnőt. A produkciója után rengeteg szavazatot kapott, így továbbjutott a következő fordulóba. Horváth Tamás a közösségi oldalán is megköszönte a támogatást: „Hatalmas köszönet a szavazatokért! Megyünk tovább együtt!” – írta. A műsorban való szereplése nemcsak szórakoztató, hanem inspiráló is. A Sztárban Sztár All Stars tovább folytatódik, mi pedig kíváncsian várjuk, milyen új szerepben láthatjuk legközelebb a tamási származású énekest.