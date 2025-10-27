október 27., hétfő

Jennifer Lopez is megirigyelné, amit Horváth Tamás művelt!

Címkék#Jennifer Lopez#Sztárban Sztár All Stars#celebfigyelő#Horváth Tamás

Jennifer Lopez hű mása. Horváth Tamás, a népszerű énekes ismét nagy sikert aratott a TV2 Sztárban Sztár All Stars című műsorában.

Brunner Mónika

Jennifer Lopezként lépett a Sztárban Sztár All Stars 2025 színpadára Horváth Tamás, és ezzel a nézőket ismét lenyűgözte. 

Horváth Tamás Jennifer Lopezként sikert aratott a Sztárban Sztár All Stars adásában Fotó: Facebook/Horváth Tamás 

Sztárban Sztár All Stars

Horváth Tamás ezúttal szőke parókában, zöld ruhában és magassarkú cipőben énekelte el az „Ain’t Your Mama” című dalt. A közönség is jól szórakozott, sokan nevettek, de még többen csodálták, hogy milyen ügyesen alakította a világhírű énekesnőt. A produkciója után rengeteg szavazatot kapott, így továbbjutott a következő fordulóba. Horváth Tamás a közösségi oldalán is megköszönte a támogatást: „Hatalmas köszönet a szavazatokért! Megyünk tovább együtt!” – írta. A műsorban való szereplése nemcsak szórakoztató, hanem inspiráló is. A Sztárban Sztár All Stars tovább folytatódik, mi pedig kíváncsian várjuk, milyen új szerepben láthatjuk legközelebb a tamási származású énekest. 

 

