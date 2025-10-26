Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tamás lesz Jennifer Lopez

A Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adása különleges meglepetést tartogat, hiszen Horváth Tamás ezúttal Jennifer Lopez bőrébe bújik.

Horváth Tamás és felesége a Jennifer Lopez koncerten. Egy fotó róluk, amikor az amerikai díva még nem lépett színpadra. Most megszemélyesíti a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi showműsorában Fotó: Facebook/Horváth Tamás

Sztárban Sztár All Stars

A tamási származású énekes az elmúlt hetekben már bizonyította sokoldalúságát – volt már Eminem, Morten Harket, sőt Natalia Oreiro is. Most újra női karaktert kapott, és minden jel arra utal, hogy felejthetetlen produkcióra készül. Horváth Tamás nyáron feleségével együtt ott volt JLo budapesti koncertjén, így testközelből tapasztalhatta meg a latin díva energiáját. A rajongók már most izgatottan várják, mit hoz a színpadra. A műsorban látványos átalakulások, tánc és zene várható. Horváth Tamás minden adásban új arcát mutatja meg, és most sem lesz ez másként. A kérdés csak az: sikerül-e JLo szerepében is elvarázsolnia a zsűrit és a nézőket?