9 perce
Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tamás lesz Jennifer Lopez
Horváth Tamás Jennifer Lopezként lép színpadra – igazi dívává válik október huszonhatodikán, vasárnap este. Folytatódik a Sztárban Sztár All Stars showműsora a TV2 képernyőjén.
A Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adása különleges meglepetést tartogat, hiszen Horváth Tamás ezúttal Jennifer Lopez bőrébe bújik.
Sztárban Sztár All Stars
A tamási származású énekes az elmúlt hetekben már bizonyította sokoldalúságát – volt már Eminem, Morten Harket, sőt Natalia Oreiro is. Most újra női karaktert kapott, és minden jel arra utal, hogy felejthetetlen produkcióra készül. Horváth Tamás nyáron feleségével együtt ott volt JLo budapesti koncertjén, így testközelből tapasztalhatta meg a latin díva energiáját. A rajongók már most izgatottan várják, mit hoz a színpadra. A műsorban látványos átalakulások, tánc és zene várható. Horváth Tamás minden adásban új arcát mutatja meg, és most sem lesz ez másként. A kérdés csak az: sikerül-e JLo szerepében is elvarázsolnia a zsűrit és a nézőket?