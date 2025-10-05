1 órája
Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tamás vasárnap Morten Harketté változik
Showelemekben most sem lesz hiány. Horváth Tamás Morten Harketté változik, valamint először lép együtt színpadra a Sztárban Sztár All Stars Top12-es mezőnye vasárnap.
A tamási származású énekes, Horváth Tamás ismét meglepi a közönséget. A Sztárban Sztár All Stars 2025. október ötödikei, vasárnapi adásában a nyolcvanas évek egyik legnagyobb slágerének előadójává, Morten Harketté, az A-HA énekesévé alakul át.
Sztárban Sztár All Stars: vasárnap újra
Horváth Tamás a közösségi médiában mutatta meg, hogyan formálja át arcát mesterséges intelligencia segítségével a norvég popsztárrá, ez itt látható. A "Take On Me" című világsláger ikonikus hangja és stílusa nem kis kihívás, de Horváth Tamás már többször bizonyította, hogy nem riad vissza a lehetetlennek tűnő feladatoktól. A korábbi adásokban a Guns N' Roses énekese, Axl Rose és a Vad angyal argentin telenovella főszereplője, Natalia Oreiró sztárokat is megjelenítette a színpadon, és a magyar rapper Desh bőrébe is belebújt. A most vasárnapi adásban egy új időutazásra számíthatunk: a nyolcvanas évek szintipop hangzása, Morten Harket jellegzetes hangszíne és mozgása elevenedik meg általa. A kérdés csak az, hogy Horváth Tamás ezúttal is képes lesz-e lenyűgözni a zsűrit és a közönséget. A Sztárban Sztár All Stars vasárnap este újabb látványos átváltozásokkal várja a nézőket, és úgy tűnik, Horváth Tamás ismét a show egyik fénypontja lesz.
Sztárban Sztár All Stars: előadók és show
A Top 12 énekes most először lép együtt színpadra és mérkőzik meg egymással. Íme a sztárok és akiket megformálnak:
- Dér Heni – Pink
- Freddie – AC/DC
- Horváth Tamás – AHA (Morten Harket)
- Janicsák Veca – Evanescence
- Mészáros Árpád Zsolt – Demis Roussos
- Nótár Mary – Szandi
- Péterffy Lili – Lelle Pitbull
- Szandi – Lisa Minelli
- Vavra Bence – Anastacia
- Vastag Csaba – Horváth Pista
- Vásáry André – HIM
- Veréb Tomi – Harry Styles