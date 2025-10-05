Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tamás vasárnap Morten Harketté változik

A tamási származású énekes, Horváth Tamás ismét meglepi a közönséget. A Sztárban Sztár All Stars 2025. október ötödikei, vasárnapi adásában a nyolcvanas évek egyik legnagyobb slágerének előadójává, Morten Harketté, az A-HA énekesévé alakul át.

Horváth Tamás (balra) és az A-Ha együttes énekese, Morten Harket. Vasárnap folytatódik a Sztárban Sztár All Stars showműsor a TV2 képernyőjén Fotó: MW

Sztárban Sztár All Stars: vasárnap újra

Horváth Tamás a közösségi médiában mutatta meg, hogyan formálja át arcát mesterséges intelligencia segítségével a norvég popsztárrá, ez itt látható. A "Take On Me" című világsláger ikonikus hangja és stílusa nem kis kihívás, de Horváth Tamás már többször bizonyította, hogy nem riad vissza a lehetetlennek tűnő feladatoktól. A korábbi adásokban a Guns N' Roses énekese, Axl Rose és a Vad angyal argentin telenovella főszereplője, Natalia Oreiró sztárokat is megjelenítette a színpadon, és a magyar rapper Desh bőrébe is belebújt. A most vasárnapi adásban egy új időutazásra számíthatunk: a nyolcvanas évek szintipop hangzása, Morten Harket jellegzetes hangszíne és mozgása elevenedik meg általa. A kérdés csak az, hogy Horváth Tamás ezúttal is képes lesz-e lenyűgözni a zsűrit és a közönséget. A Sztárban Sztár All Stars vasárnap este újabb látványos átváltozásokkal várja a nézőket, és úgy tűnik, Horváth Tamás ismét a show egyik fénypontja lesz.

Sztárban Sztár All Stars: előadók és show

A Top 12 énekes most először lép együtt színpadra és mérkőzik meg egymással. Íme a sztárok és akiket megformálnak: