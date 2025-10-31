október 31., péntek

Farkas névnap

14°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

2 órája

Nincs kivétel – Horváth Tamásnak is be kell tartania a szabályokat

Címkék#Sztárban Sztár All Stars#celebfigyelő#Horváth Tamás

Néhány dolog megváltozik. Vasárnaptól új szabályokkal folytatódik a TV2 népszerű műsora, a Sztárban Sztár All Stars, írja a Borsonline. Halottak napján érkezik a megújult adás.

Brunner Mónika

A zsűritagok ezentúl csak három alkalommal adhatják a maximális tíz pontot egy adásban, így minden döntés komoly súlyt kap. Változik a Sztárban Sztár All Stars műsora.

A TV2 Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adása valódi televíziós pillanatot is hozott. Horváth Tamás a legendás dél-amerikai színésznőt, Natalia Oreirót formálta meg – méghozzá úgy, hogy maga Oreiro is ott ült a zsűriben, és élőben látta a produkciót.
A TV2 Sztárban Sztár All Stars egyik legemlékezetesebb alakítása Horváth Tamás nevéhez fűződik, amikor a Vad Angyal sztárját, Natalia Oreirót formálta meg
Fotó: Bors

Sztárban Sztár All Stars: új szabályok

A halottak napi adásban a versenyzőknek tökéletes átváltozással kell lenyűgözniük a zsűrit és a nézőket. Hiszen a zsűritagoknak most már megfontoltan kell dönteniük, hogy mikor és kinek adják a maximális pontszámot. A műsor egyik legnépszerűbb szereplője Horváth Tamás, aki Tamásiból indult, és mára országos hírnévre tett szert. Az énekes ezúttal a 4S Street zenekar frontembereként lép színpadra, ő lesz Alin Nicuta. Tamás minden adásban új arcát mutatja meg, és nem titkolja: győzni jött. Többször elmondta, mindent megtesz, hogy elérje célját. A halottak napi vasárnapi show este hét óra előtt öt perccel kezdődik, és garantáltan izgalmas lesz. A nézőknek is nagy szerep jut, hiszen minden szavazat számít. A Borsonline cikkét itt találja. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu