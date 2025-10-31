Nincs kivétel – Horváth Tamásnak is be kell tartania a szabályokat

A zsűritagok ezentúl csak három alkalommal adhatják a maximális tíz pontot egy adásban, így minden döntés komoly súlyt kap. Változik a Sztárban Sztár All Stars műsora.

A TV2 Sztárban Sztár All Stars egyik legemlékezetesebb alakítása Horváth Tamás nevéhez fűződik, amikor a Vad Angyal sztárját, Natalia Oreirót formálta meg

Fotó: Bors

Sztárban Sztár All Stars: új szabályok

A halottak napi adásban a versenyzőknek tökéletes átváltozással kell lenyűgözniük a zsűrit és a nézőket. Hiszen a zsűritagoknak most már megfontoltan kell dönteniük, hogy mikor és kinek adják a maximális pontszámot. A műsor egyik legnépszerűbb szereplője Horváth Tamás, aki Tamásiból indult, és mára országos hírnévre tett szert. Az énekes ezúttal a 4S Street zenekar frontembereként lép színpadra, ő lesz Alin Nicuta. Tamás minden adásban új arcát mutatja meg, és nem titkolja: győzni jött. Többször elmondta, mindent megtesz, hogy elérje célját. A halottak napi vasárnapi show este hét óra előtt öt perccel kezdődik, és garantáltan izgalmas lesz. A nézőknek is nagy szerep jut, hiszen minden szavazat számít. A Borsonline cikkét itt találja.