44 perce
Nincs kivétel – Horváth Tamásnak is be kell tartania a szabályokat
Néhány dolog megváltozik. Vasárnaptól új szabályokkal folytatódik a TV2 népszerű műsora, a Sztárban Sztár All Stars, írja a Borsonline. Halottak napján érkezik a megújult adás.
A zsűritagok ezentúl csak három alkalommal adhatják a maximális tíz pontot egy adásban, így minden döntés komoly súlyt kap. Változik a Sztárban Sztár All Stars műsora.
Sztárban Sztár All Stars: új szabályok
A halottak napi adásban a versenyzőknek tökéletes átváltozással kell lenyűgözniük a zsűrit és a nézőket. Hiszen a zsűritagoknak most már megfontoltan kell dönteniük, hogy mikor és kinek adják a maximális pontszámot. A műsor egyik legnépszerűbb szereplője Horváth Tamás, aki Tamásiból indult, és mára országos hírnévre tett szert. Az énekes ezúttal a 4S Street zenekar frontembereként lép színpadra, ő lesz Alin Nicuta. Tamás minden adásban új arcát mutatja meg, és nem titkolja: győzni jött. Többször elmondta, mindent megtesz, hogy elérje célját. A halottak napi vasárnapi show este hét óra előtt öt perccel kezdődik, és garantáltan izgalmas lesz. A nézőknek is nagy szerep jut, hiszen minden szavazat számít. A Borsonline cikkét itt találja.
Jennifer Lopez is megirigyelné, amit Horváth Tamás művelt!Horváth Tamás nagy sikert aratott a Sztárban Sztár All Stars című műsorában.