Vujity Tvrtko meghódítja Tolna vármegyét: közel ezren köszöntek be neki

Vujity Tvrtko a Facebook oldalán tette fel a kérdést: „Te Tolna vármegye melyik városából vagy községéből követsz engem?” – és a válaszok özöne szinte elárasztotta a posztot.

Vujity Tvrtko is várja a találkozást a közönséggel Tolna vármegye székhelyén, Szekszárdon Fotó: Facebook/Vujity Tvrtko

Vujity Tvrtko Szekszárdra jön

Kajdacs, Nagydorog, Bátaszék, Alsónána, Tamási, Tolna, Bonyhád, Dombóvár, csak néhány azok közül a települések közül, ahonnan lelkes kommentelők jeleztek a számára. Többen azt is megírták, hogy ott lesznek péntek este hat órakor a Babits Mihály Kulturális Központ színháztermében, hogy élőben hallgassák Tvrtko motiváló, kalandokkal teli történeteit. „Tolna-Mözs, jegyek már megvannak”, „Bonyhád. Jegyem már régen megvan”, „Szekszárd és nagyon várom az előadást” – írták Tvrtkonak, akinek az estje nemcsak szórakoztat, hanem lelket is emel – és most úgy tűnik, egész Tolna vármegye egy emberként mozdul meg, hogy részese legyen ennek az inspiráló élménynek. Tvrtko 2008-ban, több mint egy évtizede Dombóváron is járt, a vele készült akkori interjút itt olvashatják.