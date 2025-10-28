október 28., kedd

Celebfigyelő

53 perce

Vujity Tvrtko meghódítja Tolna vármegyét: közel ezren köszöntek be neki

Címkék#Babits Mihály Kulturális Központ#Vujity Tvrtko#celebfigyelő

A Tvrtko a Föld körül elképesztő lendülettel robog Szekszárd felé, és úgy tűnik, Tolna vármegye lakói már alig várják, hogy részesei legyenek a kalandnak. Vujity Tvrtko pénteken érkezik Szekszárdra.

Brunner Mónika

Vujity Tvrtko a Facebook oldalán tette fel a kérdést: „Te Tolna vármegye melyik városából vagy községéből követsz engem?” – és a válaszok özöne szinte elárasztotta a posztot.

Vujity Tvrtko
Vujity Tvrtko is várja a találkozást a közönséggel Tolna vármegye székhelyén, Szekszárdon Fotó: Facebook/Vujity Tvrtko

Vujity Tvrtko Szekszárdra jön 

Kajdacs, Nagydorog, Bátaszék, Alsónána, Tamási, Tolna, Bonyhád, Dombóvár, csak néhány azok közül a települések közül, ahonnan lelkes kommentelők jeleztek a számára. Többen azt is megírták, hogy ott lesznek péntek este hat órakor a Babits Mihály Kulturális Központ színháztermében, hogy élőben hallgassák Tvrtko motiváló, kalandokkal teli történeteit. „Tolna-Mözs, jegyek már megvannak”,  „Bonyhád. Jegyem már régen megvan”, „Szekszárd és nagyon várom az előadást” – írták Tvrtkonak, akinek az estje nemcsak szórakoztat, hanem lelket is emel – és most úgy tűnik, egész Tolna vármegye egy emberként mozdul meg, hogy részese legyen ennek az inspiráló élménynek. Tvrtko 2008-ban, több mint egy évtizede Dombóváron is járt, a vele készült akkori interjút itt olvashatják. 

Tvrtko a Föld körül – Szekszárd

Időpont: 2025. október 31. (péntek), 18.00

Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, Színházterem

 

