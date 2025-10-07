október 7., kedd

Celebfigyelő

1 órája

Ő az, akinek majd tízezren figyelik minden szavát

Az alsónyéki népi énekesnő nem botrányokkal, hanem szépséggel és kultúrával hódít. Zsikó Zsuzsanna újabb mérföldkőhöz érkezett: nyolcezerötszáz követője van a Facebookon.

Brunner Mónika

Ez nem kis szám, főleg úgy, hogy Zsikó Zsuzsanna csendesen, szívből szól az emberekhez.

Az alsónyéki népi énekesnő nem botrányokkal, hanem szépséggel és kultúrával hódít. Zsikó Zsuzsanna újabb mérföldkőhöz érkezett: nyolcezerötszáz követője van a Facebookon. Fotó: Facebook/Zsikó Zsuzsanna
Zsikó Zsuzsanna hódít

Legutóbbi bejegyzésében meghatóan köszönte meg a figyelmet:

„Köszönöm, hogy nap mint nap követnek. Egyet megígérhetek, igyekszem a jövőben is kultúrát közvetíteni és értéket átadni. Hálás vagyok, hogy velem vannak; hogy együtt lehetünk! ” – írta, szívecskékkel és imádkozó jellel kísérve követőinek a Facebookon

Zsikó Zsuzsanna üzenete egyszerű: jó együtt lenni, még ha csak az interneten keresztül is. Aki szereti a népzenét, a hagyományokat, vagy csak egy kedves arcot látna nap mint nap, annak érdemes rákattintani a nevére. A kultúra nem korhoz kötött és Zsikó Zsuzsanna minden korosztályhoz szívből szól. 

 A feol.hu nemrégiben podcast beszélgetést is készített Zsikó Zsuzsannával, ezt itt hallgathatják meg.

 

