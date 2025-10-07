1 órája
Ő az, akinek majd tízezren figyelik minden szavát
Az alsónyéki népi énekesnő nem botrányokkal, hanem szépséggel és kultúrával hódít. Zsikó Zsuzsanna újabb mérföldkőhöz érkezett: nyolcezerötszáz követője van a Facebookon.
Ez nem kis szám, főleg úgy, hogy Zsikó Zsuzsanna csendesen, szívből szól az emberekhez.
Zsikó Zsuzsanna hódít
Legutóbbi bejegyzésében meghatóan köszönte meg a figyelmet:
„Köszönöm, hogy nap mint nap követnek. Egyet megígérhetek, igyekszem a jövőben is kultúrát közvetíteni és értéket átadni. Hálás vagyok, hogy velem vannak; hogy együtt lehetünk! ” – írta, szívecskékkel és imádkozó jellel kísérve követőinek a Facebookon.
Zsikó Zsuzsanna üzenete egyszerű: jó együtt lenni, még ha csak az interneten keresztül is. Aki szereti a népzenét, a hagyományokat, vagy csak egy kedves arcot látna nap mint nap, annak érdemes rákattintani a nevére. A kultúra nem korhoz kötött és Zsikó Zsuzsanna minden korosztályhoz szívből szól.
A feol.hu nemrégiben podcast beszélgetést is készített Zsikó Zsuzsannával, ezt itt hallgathatják meg.