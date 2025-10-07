Ő az, akinek majd tízezren figyelik minden szavát

Ez nem kis szám, főleg úgy, hogy Zsikó Zsuzsanna csendesen, szívből szól az emberekhez.

Az alsónyéki népi énekesnő, Zsikó Zsuzsanna szépséggel, kultúrával hódít 2025-ben Fotó: Facebook/Zsikó Zsuzsanna

Zsikó Zsuzsanna hódít

Legutóbbi bejegyzésében meghatóan köszönte meg a figyelmet:

„Köszönöm, hogy nap mint nap követnek. Egyet megígérhetek, igyekszem a jövőben is kultúrát közvetíteni és értéket átadni. Hálás vagyok, hogy velem vannak; hogy együtt lehetünk! ” – írta, szívecskékkel és imádkozó jellel kísérve követőinek a Facebookon.

Zsikó Zsuzsanna üzenete egyszerű: jó együtt lenni, még ha csak az interneten keresztül is. Aki szereti a népzenét, a hagyományokat, vagy csak egy kedves arcot látna nap mint nap, annak érdemes rákattintani a nevére. A kultúra nem korhoz kötött és Zsikó Zsuzsanna minden korosztályhoz szívből szól.

