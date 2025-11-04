november 4., kedd

Nagy kosárrajongó

3 órája

Kindl Gábor New Yorkban, a legendás Madison Square Gardenben szurkolt (videóval)

Kindl Gábor#New York Knicks#Chicago Bulls

Az ismert szekszárdi televíziós, filmrendező örömmel osztotta meg a hírt, hogy részt vett egy különleges sporteseményen: a New York Knicks és a Chicago Bulls kosárlabda-mérkőzésén. Kindl Gábor nagy kosárlabda-rajongó.

Brunner Mónika

Az észak-amerikai profi kosárbajnokság rangadóját a Madison Square Garden-ben rendezték meg, amely New York szívében található. Kindl Gábor médiaszemélyiség több fotót is közzétett a helyszínről. 

Az ismert szekszárdi televíziós - filmrendező 2025. novemberében örömmel osztotta meg a hírt, hogy részt vett egy különleges sporteseményen: a New York Knicks és a Chicago Bulls kosárlabda-mérkőzésén. Kindl Gábor a csúcson. Fotó: Facebook/Kindl Gábor
A New York Knicks csapatának szurkolt Kindl Gábor és felesége New Yorkban, a Madison Square Garden-ben. Fotó: Facebook/Kindl Gábor

Kindl Gábor New Yorkban 

A mérkőzésen a hazai csapat, a New York Knicks győzött – Jalen Brunson harmincegy ponttal vezette győzelemre a csapatát, amely helyi idő szerint vasárnap este, november másodikán, 128-116-ra múlta felül a Chichago Bulls csapatát. A nagy kosárlabda-rajongó hírében álló, a Tarr KSC Szekszárd meccsein rendszeresen felbukkanó Kindl Gábor is ott volt a lelátón, és nagy élményként élte meg, hogy személyesen láthatta a meccset.

 A Facebookon ezt írta: „Meccsnap New York Knicks vs. Chicago Bulls – NBA – Madison Square Garden”. 

Ez az élmény nemcsak a sportkedvelőknek különleges, hanem mindenkinek, aki szereti az izgalmas eseményeket és a nagyvárosi hangulatot. Kindl Gábor bejegyzése megmutatja, hogy a sport összehozza az embereket – akár New Yorkban, akár itthon.

Család, kosárlabda, New York, 2025. Kindl Gábor szerettei körében Fotó: Facebook/Kindl Gábor

 

