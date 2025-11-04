Kindl Gábor New Yorkban, a legendás Madison Square Gardenben szurkolt (videóval)

Az észak-amerikai profi kosárbajnokság rangadóját a Madison Square Garden-ben rendezték meg, amely New York szívében található. Kindl Gábor médiaszemélyiség több fotót is közzétett a helyszínről.

A New York Knicks csapatának szurkolt Kindl Gábor és felesége New Yorkban, a Madison Square Garden-ben. Fotó: Facebook/Kindl Gábor

Kindl Gábor New Yorkban

A mérkőzésen a hazai csapat, a New York Knicks győzött – Jalen Brunson harmincegy ponttal vezette győzelemre a csapatát, amely helyi idő szerint vasárnap este, november másodikán, 128-116-ra múlta felül a Chichago Bulls csapatát. A nagy kosárlabda-rajongó hírében álló, a Tarr KSC Szekszárd meccsein rendszeresen felbukkanó Kindl Gábor is ott volt a lelátón, és nagy élményként élte meg, hogy személyesen láthatta a meccset.