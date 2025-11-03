november 3., hétfő

Celebfigyelő

Köllő Babett születésnapja: így ünnepelt az ikertestvérével (fotókkal)

A bonyhádi származású színésznő szűk körben, családja társaságában ünnepelte születésnapját az ikertestvérével, Rolanddal, aki Bonyhád város Fidesz-KDNP-s képviselője. Köllő Babett 47 éves.

Brunner Mónika

Köllő Babett ezúttal nem osztotta meg az ünnepet a rajongókkal. Facebook bejegyzésben köszönte meg azoknak, akik gondoltak rá és ikertestvérére

köllő babett és roland
Titkos születésnap, Köllő Babett és ikertestvére, Roland közös családi ünnepe Fotó: Facebook

Köllő Babett titkos születésnapja

Köllő Babett és ikertestvére, Roland 1978. október 30-án születtek Szekszárdon. A gyerekkorukat Bonyhádon töltötték. Babett színésznő lett, országos sztár, Roland pedig képviselő, és a bonyhádi sportcentrum vezetője. A Facebookon ez olvasható: „Mert az élet Ikertesósan és nagycsaládosan a legszebb. Köszönöm mindenkinek, aki gondolt rám, ránk. Szeretlek benneteket!” – írta a születésnapi fotókhoz Köllő Babett. A fényképeken meghitt pillanatok, ölelések, mosolyok, semmi hivalkodás. A posztot csak ismerőseik láthatták, nem a nyilvános követőik. Ez a születésnap nem a reflektorfényről szólt, hanem az összetartozásról. A család erejéről. Azokról, akik nem csak a sikerek idején állnak mellettük, hanem a hétköznapokban is. Babett üzenete egyszerű, mégis mély: az élet akkor szép igazán, ha van kivel megosztani.

Negyvenhetedik közös születésnapjukat ünnepelte Köllő Babett és ikertestvére, Köllő Roland Fotó: Facebook

 

 

