Liptai Claudia napok múlva Szekszárdon – a sztár is gyászol ezekben a napokban

A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ színházterme ad otthont Liptai Claudia önálló estjének, „Clauságok” címmel, november hatodikán este hét órától.

A fényképen Liptai Claudia színésznő-műsorvezető. Fotó: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Hírportál

Liptai Claudia is gyászol

Ma, halottak napján mindenki elhunyt szeretteivel van lélekben. Liptai Claudia is gyászol. Édesanyját, édesapját, valamint volt férjét, Gesztesi Károlyt, lányának édesapját – veszítette el az elmúlt években. A jövő csütörtöki estre azonban nem vethet árnyékot a fájdalom és az emlékezés. Claudia saját történeteit osztja majd meg a közönséggel. Az előadás nemcsak szórakoztató, hanem mélyen emberi is. Ez nem szerep, nem műsorvezetés – ez az este teljes egészében róla szól. Saját életét tárja a közönség elé, sok humorral és őszinteséggel. Liptai Klaudia neve garancia a feledhetetlen estére.