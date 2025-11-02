28 perce
Liptai Claudia napok múlva Szekszárdon – a sztár is gyászol ezekben a napokban
Halottak napján is elhunyt szeretteinkre emlékezünk, és ugyanezt teszik a sztárok is. Hazánk egyik legismertebb sztárja, Liptai Claudia is gyászol, napok múlva azonban velünk lesz, hiszen Szekszárdra látogat.
A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ színházterme ad otthont Liptai Claudia önálló estjének, „Clauságok” címmel, november hatodikán este hét órától.
Liptai Claudia is gyászol
Ma, halottak napján mindenki elhunyt szeretteivel van lélekben. Liptai Claudia is gyászol. Édesanyját, édesapját, valamint volt férjét, Gesztesi Károlyt, lányának édesapját – veszítette el az elmúlt években. A jövő csütörtöki estre azonban nem vethet árnyékot a fájdalom és az emlékezés. Claudia saját történeteit osztja majd meg a közönséggel. Az előadás nemcsak szórakoztató, hanem mélyen emberi is. Ez nem szerep, nem műsorvezetés – ez az este teljes egészében róla szól. Saját életét tárja a közönség elé, sok humorral és őszinteséggel. Liptai Klaudia neve garancia a feledhetetlen estére.