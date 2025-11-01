november 1., szombat

Vágó Bernadett összeomlott édesanyja halála miatt: szekszárdi lakástűzben hunyt el az anyukája

Mindenszentekkor különösen fájdalmasan csengenek azok a szavak, amelyeket a szekszárdi származású színésznő osztott meg a Hevesi Tamás Podcast legújabb epizódjában. Vágó Bernadett könnyek között idézte fel édesanyja tragikus halálát, aki szekszárdi lakástűzben vesztette életét, az Alsóvárosi temető közelében található Május 1. utcában.

Brunner Mónika

Vágó Bernadett színésznő Hevesi Tamás vendégeként saját életének egyik legfájdalmasabb fejezetéről mesélt.

Mindenszentek napján különösen fájdalmasan csengenek azok a szavak, amelyeket a szekszárdi származású osztott meg a Hevesi Tamás Podcast legújabb epizódjában. Vágó Bernadett könnyek között idézte fel édesanyja tragikus halálát, aki lakástűzben vesztette életét.
Vágó Bernadett sírva fakadt, összeomlott. Édesanyját kisgyerekként veszítette el Szekszárdon egy lakástűzben, ahol majdnem az egész családjuk bennégett Fotó: MW 

Vágó Bernadett könnyek közt emlékezett 

Vágó Bernadett négy és fél éves volt, amikor édesanyja elhunyt egy szörnyű tragédiában. Karácsonykor kigyulladt a fájuk, és anyukája el akarta oltani a lángokat. Ám eközben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyekbe néhány nappal később belehalt. A beszélgetés során megrendítő részletességgel idézte fel a szörnyű napot. 

...és annyira nagy volt már a fekete füst, hogy azt hittem, hogy a plafon éri a fejemet, tehát biztos cipel valaki. És kiszaladtam, és nekiszaladtam édesapám lábának, mert amikor kirobbantak az ablakok, akkor apukám fölrohant, és látta, hogy ott van a bátyám, ott van anyukám, és kérdezte, hogy én hol vagyok. Apa megpróbált bejönni értem, de így megégett a kis bajsza, meg az arca, úgyhogy nem tudott bejönni. Aztán én kiszaladtam, (azt gondoltam, nem fogok sírni), és akkor a szomszéd néni levitt minket és akkor láttam utoljára anyát...

Mindenszentek napja az emlékezés ideje. Ilyenkor különösen fontos, hogy meghalljuk azokat a történeteket, amelyek a veszteség fájdalmáról, de egyben az emberi lélek erejéről is szólnak. Vágó Bernadett őszinte vallomása ilyen történet. A teljes beszélgetés cikkünk végén található. 

 

