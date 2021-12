– Gondolkodtam, hogy alulról vagy felülről kerüljem meg a pillért. Kintről lehet, hogy izgalmasnak tűnhetett a dolog. Vigyázni kell arra, hogy ne menjünk túl közel a pillérhez, mert alul kiszélesedik, ha ráfutnánk, az nagy bajjal járna. Az enyém tényleg gyönyörű hajó, de nem egy gyors jármű, itt, a klubunkban is van tőle sebesebb, viszont az enyém roppant stabilnak mondható. Ezt nem a bravúrok bemutatására készítették, körülbelül egy tonnával nehezebb a másiknál. Emiatt viszont sokkal bátrabban lehet menni vele. Az alapos megismeréséhez két évre volt szükségem. Először nagyon zavart, hogy a magasabban lévő súlypontja miatt úgy éreztem, nagyon himbálózik a vízen – mutatta be a járművét Márton Zoltán. Folytatásként hozzátette: Az augusztus 20-i ünnepségen áldást kapott, amire úgy éreztem, hogy a vízen járóknak szükségük van, hiszen ehhez a sporthoz is gyakran kell szerencse. Mellette persze a bátorság is fontos.