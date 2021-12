Azt is megtudtuk, korábban már került ki a keze alól néhány csoda: tündérkert, Barbi medence park és egy kisebb formájú ház, egy karácsonyi lakásdekoráció, egy hóval belepett kicsi falu. Fantasztikus kézügyességét dicsérve, Lívia azt válaszolta: a végeredmény szerinte inkább a részletekben rejlik, hogy mindent aprólékosan megfigyeljünk és úgy valósítsunk meg. Mint mondta, rengeteg ötletet merített a különböző kreatív közösségi csoportokból, emellett számtalan videót nézett végig az interneten arról, mit hogyan kell elkészíteni, innen jött a Barbie-ház ötlete is. - Láttam, mások milyen házakat alkotnak, és úgy éreztem, én is el tudnék készíteni egyet - mondta.