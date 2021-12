Hivatalos tartalom: A film a világszerte ismert, legendás norvég A-ha zenekar történetét járja körbe. Az együttes 1985-ben a Take on Me c. számmal robbant be a köztudatba, szinte egyetlen éjszaka alatt lettek világhírűek. A zenekar tagjai vajon hogyan tudták feldolgozni a hirtelen jött hírnevet, az őrült rajongást?! Thomas Robsahm és Aslaug Holm filmje eddig soha nem látott interjúk és kulisszák mögötti jelenetek segítségével enged bepillantást a zenekar életébe.