– Vannak próbálkozások a népszerűsítésére. Tárgyalások folynak arról, hogy Magyarországon is kellene rendezni az olaszországihoz hasonló gasztronómiai megmérettetést. A szekszárdi vendéglátó iskolai diákok számára már tartott is ilyen versenyt két évvel ezelőtt. Összességében azonban az a helyzet, hogy a régi, beülős, beszélgetős, borozgatós vendéglátós világ a múlté. Könnyen, gyorsan, szinte menet közben bekapható kis adagokra van igény, nem a kényelmes, nyugis jóllakatásra. A látványelemek azonban tetszenek a mai kor emberének is. Ebből kiindulva talán valamennyire visszahozható lesz az egykori éttermek hangulata…