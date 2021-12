A szilveszteri ételek között az egyik legnépszerűbb a virsli, a jó minőségű fajtáknak az utóbbi években igencsak megkérik az árát. A frankfurtinak nevezett, az átlagosnál hosszabb és roppanósabb fajtának például ezer forint fölött van kilója, de egyes esetekben akár háromezer forintot is elkérnek érte, azaz mondhatjuk, hogy lényegében a disznóhús árával vetekszik. És ha már sertés, abból is sokan keresik a malacot, amelynek kilójáért ezerötszáz forintot kérnek. Néhány éve nagy divatja volt az egészben sült szopós malacnak. Ma is kurrens áru, de nehezebb beszerezni. Előre fűszerezett, töltött disznódagadót, karajt viszont több helyen is lehet kapni, ezért általában kétezer és háromezer-ötszáz forint közötti összeget kérnek kilónként.

A virsli is a szilveszter éjszaka jellegzetes kelléke, ebből is igen széles a választék Fotó: Makovics Kornél