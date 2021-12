Ha eddig csak álmodoztál arról, hogy megmutasd a szépséged a világnak, szeretnéd Te képviselni megyédet a fináléban, ha be szeretnél törni a médiába vagy a szépségiparba, most itt a lehetőség: nevezz mielőbb, hiszen az előzsűrizés folyamatos! A dicsőség mellett értékes nyeremények is várják a Tündérszépeket. A megyei fordulóba maximum 30 lány juthat be. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri.