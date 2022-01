Katona Henrietta, a Tündérszépek 2021 Tolna megyei nyertese arra biztatja a lányokat, hölgyeket, bátran jelentkezzenek a Tündérszépek 2022 versenyre, hiszen egyrészt hatalmas élményt ad, másrészt jó ugródeszka azoknak, akiket érdekel a szépség világa, a modellkedés.



– Ráadásul barátságokat lehet kötni, értékes emberekkel megismerkedni. A mai világban fontos, hogy jó kapcsolataink legyenek, amelyekre támaszkodhatunk – tette hozzá. Lapunknak elmondta, hogy bár az országos versenyen nem ért el helyezést, ám egy biokozmetikai cég arcává vált, a cég termékeit reklámozza, és már csak ezért is érdemes jelentkezni.



– Fontos, hogy a lányok, hölgyek tudatosítsák magukban, hogy a korona mellett még nagyon sok lehetőséget kapnak – mondta Katona Henrietta, aki az utolsó évét tölti a szekszárdi I. Béla Gimnáziumban, az érettségire készül, mellette vállal felkéréseket. A továbbiakban is szeretne modellkedni, hiszen eddig csak pozitív élményei voltak.

Tavaly Katona Henrietta képviselte megyénket a Tündérszépek országos döntőjén (Fotó: Mártonfai Dénes)

A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát. Szabó Orsi, 2021 Tündérszépe a versenyen tanácsaival segíti majd a versenyzőket. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka, a 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.

Érdemes minél előbb nevezni A Mediaworks Hungary Zrt. továbbra is biztosítja a lehetőséget a szépségiparba vágyó hölgyeknek, mindazoknak, akik úgy érzik, hogy az életük kiteljesedhet ebben a világban. Tehát ha eddig csak álmodozott arról, hogy megmutassa a szépségét a világnak, továbbá szeretné Tolna megyét képviselni a fináléban, ha szeretne betörni a média világába vagy a szépségiparba, akkor ne habozzon, itt a lehetőség: nevezzen mielőbb, hiszen az előzsűrizés folyamatos! A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket: egzotikus utazás két fő részére, értékes mobiltelefonok...