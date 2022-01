Refluxról akkor beszélünk, amikor a nyelőcső alsó záróizma nem zár megfelelően, emiatt a gyomor savtartalma visszajut a nyelőcsőbe. Égető, zavaró érzést, emésztési gondokat okoz, de helyes étrenddel nagyjából tünetmentessé tehető ez betegség.



Gyógyír, ha naponta ötször, kicsi adagokat eszünk. Az orvosok biztosan tájékoztatták az érdekeltet arról, hogy refluxos betegségben szenvedőknek kerülnie kell a fűszeres ételeket és az alkoholt is. Ez utóbbi ellazítja a gyomor záróizmát, emiatt könnyebben visszafolyik a nyelőcsőbe a gyomorsav. A citrusfélék és a paradicsom a savasság miatt nem tesz jót a refluxos gyomornak, de a zsíros, vagy bő olajban sült ételek is előidézhetik a kellemetlen tüneteket.



Sajnos a csokoládé is ellazítja a nyelőcső záróizmát, ezért az is kerülendő. Fokozza a savtermelést a kávé, a fekete tea és a kóla is, de minden szénsavas üdítő. Nincs mentség, hiába öntené fel a kávét sok-sok tejjel, ha nem szeretné érezni a refluxos tüneteket, akkor le kell mondani ezekről.



A lúgosító ételek viszont jótékonyan enyhítik a refluxos tüneteket, ezért érdemes minél többet enni belőlük: teljes kiörlésű péksüteményeket, kekszeket, kétszersültet. A gabonaszeletek, gabonapelyhek és müzlik is jót tesznek a fájó gyomornak, az élőflórát tartalmazó joghurtokból, kefírből is bátran fogyaszthat. Gyümölcsök közül a banán, az alma a barack és a dinnye óvja a sajgó gyomrot.