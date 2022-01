Az Ízőrzők című sorozat újabb epizódjában Nagy Antalné Ferenc Regina receptgyűjteménye alapján halcibre, rántott hús máléval, céklarépaleves és bosztányos pitán készül. A sváb konyhában Garai Antalné, Liszka néni káposztás gombócot és hájas pogácsát, a felvidéki Tonkó Lászlóné Irénke pedig keszőcés-mákos lepényt süt.



Nos, némi képzelőerővel kitalálható, hogy a halcibre hal felhasználásával készül. Ez így is van, íme, a hozzávalók az ételhez: 60 dkg pontyszelet, 40 dkg vöröshagyma, 3 babérlevél, 1 szárított paprika, 1 erős paprika, só, 20 szem egész bors, 1 evőkanál ecet vagy savanyított lé. A céklarépaleves egyértelmű, itt semmiféle dekódolásra nincs szükség. Viszont mi is az a bosztányos pitán? Hadd ne terítsük ki itt és most a kártyalapokat, csak annyit árulunk el, hogy sütőtök felhasználásával készített, különleges finomságot takar a megnevezés, már emiatt is érdemes megtekinteni a műsort. Valamint magáért a településért is, mely – olvasható az ajánlóban – „Tolna megye egy szép fekvésű völgyében helyezkedik el. Falun belül is mindenütt festői lankák és emelkedők, gyönyörű képek kísérik az ideérkezők útját.”