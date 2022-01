Nyilvánvalóan az ember napközben kicseréli a vizet, de kemény fagy esetén ez sem marad sokáig cseppfolyós állapotban, éjszaka pedig még hamarabb befagy. Ezért hosszas hideg időjárás esetén gyakran kell cserélni a vizet, esetleg enyhén langyosítani is lehet, hogy később jegesedjen. De még ilyenkor is problémát jelent az éjszakai vízhiány, illetve napközben is, ha valaki dolgozik és csak délután vagy este ér haza – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő (+36-30/937-1906) tulajdonosa.