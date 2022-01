– Nekem jó irányt vett az életem, igazából már az bátorság volt a részemről, hogy részt vegyek a fotózáson, és elfogadjam, hogy az elkészült képeimet nagyon sokan megnézik. Magabiztosabb lettem, ráadásul munkához is jutottam. Simontornyán az egyik szalon megkért, hogy legyek a reklámarcuk – mondta lapunknak Csontos Petra, aki azt üzeni a jelentkezőknek, hogy legyenek kitartók, és a fotózások során törekedjenek arra, hogy saját magukat adják. A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát.



Szabó Orsi, 2021 Tündérszépe a versenyen tanácsaival segíti majd a versenyzőket. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka, a 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz. A Mediaworks Hungary Zrt. továbbra is biztosítja a lehetőséget a szépségiparba vágyó hölgyeknek, mindazoknak, akik úgy érzik, hogy az életük kiteljesedhet ebben a világban.



Tehát ha eddig csak álmodozott arról, hogy megmutassa a szépségét a világnak, továbbá szeretné Tolna megyét képviselni a fináléban, ha szeretne betörni a média világába vagy a szépségiparba, akkor ne habozzon, itt a lehetőség: nevezzen mielőbb, hiszen az előzsűrizés folyamatos.



Még egyszer tehát: a nevezési lapért erre tessék!