A zöld küllőről ismert, hogy kedveli a ligetes erdőket, fasorokat, temetőket, ártéri erdőket, néha a városi parkokat. Fő táplálékát a hangyák jelentik, de a fák kérge alatt megbújó más rovarokat és azok lárváit, bábjait is elfogyasztja. Odúban költ, amit maga készít, és akár több évig is használ. Bár hazai állománya 15–17 ezer párra tehető, és Tolna megyében is gyakori, fontos védenünk, hiszen rengeteg a fakivágás, amely a költőhelyeik pusztulását okozza – hívta fel a figyelmet a szakember.