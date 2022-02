Az önfeledt szórakozás a délutáni alvás után tovább folytatódott, ahol a gyermekek újra jelmezt öltve farsangolhattak egészen zárásig. A karnevál legnagyobb kedvence idén is Elsa volt (a Jégvarázs című mese főszereplője – a szerk.), de sok Disney hercegnő, katica és pillangó is fellelhető volt a kislányok jelmezei között. A fiúk inkább autóversenyzőnek, rendőrnek és szuperhősnek öltöztek be, akik közül természetesen Vasember és Hulk sem hiányozhatott.