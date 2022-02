Miként az idei sorozat első fotózási napján is, ahol két hölgyről készült képsorozat. A 26 éves Fenyősi Cecília kérdésünkre elmondta, kíváncsiságból jelentkezett a versenyre, és nagyon boldog, hogy bekerült a megyei fordulóba. „Igazi élmény” – tette hozzá a vendéglátásban dolgozó szekszárdi hölgy. Szerette volna megméretni magát, ezért küldte el nevezését a Tündérszépekre a 23 esztendős döbröközi Sárközi Evelin. Mint megtudtuk, a fiatal anyuka szeret zenét hallgatni és – amint az a képein is látszik – a tetoválásokat is. Nos, utóbbit szekszárdi „vetélytársa” is büszkén viseli bőrén.