Al Wathba városa az Egyesült Arab Emirátusok területén, azon belül Abu Dhabi emírségben található. Ez a térség nemcsak olajkincséről és ebből következő gazdagságáról, hanem a világ figyelmét idevonzó lovassportjáról is híres. Erre a helyszínre kapott ismételten meghívást a váraljai Szösz Letícia. Már többször is beszámoltunk róla, hogy a huszonegy éves fiatal a nemzetközi porondon is kiemelkedő eredményeket ért el távlovaglásban. Ezen sikereknek köszönhetően Letti újfent az Emirátusokból, az ott megkezdődött távlovas idényről küldhetett élménybeszámolót lapunknak.