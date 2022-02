A szervező Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület felhívásához eddig 45 baráti csapat csatlakozott, akik elsősorban a völgységi térséget képviselik, de határon túli magyarok is részt vesznek a közösségteremtő gasztroprogramon. Al-dunai, székelyföldi, felvidéki és horvátországi együttes is rajthoz áll a 2020-ban nagy sikerrel debütált rendezvény folytatásán. Fábián Istvántól azt is megtudtuk, hogy a kolbásztöltéshez szükséges alapanyagokat (5 kg friss hús, bél, kenyér) a szervezők biztosítják a csapatoknak. Azonban az egyéb kellékekről, mint például a hagyományos kézi darálóról, vagy éppen a töltőgépről, illetve a sütéshez szükséges eszközökről mindenkinek magának kell gondoskodnia.