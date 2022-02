A február 14-ére eső Valentin-nap kétségkívül az évünk legromantikusabb napja, amely egyben remek alkalom arra, hogy szívhez szóló ajándékkal lepjük meg párunkat, ezzel kifejezve szerelmünket.

A Valentin-napi virágvásárlásokról a Mastercard is készített felmérést. Világszerte 50 országot bevonva közel 20 ezer résztvevővel, hogy minél pontosabb képet kapjunk arról, hogy melyik országban milyen ajándékozási szokások, trendek a jellemzőek. A kutatás beszámolt arról, hazánkban a személyre szabott ajándékok és az ékszerek mellett a virágvásárlás népszerűsége kiugróan magas Európai viszonylatban, folyamatosan emelkedik az erre költött összeg is.

Miután a szín kiválasztása sikeresen megtörtént, érdemes azt is mérlegelnünk, hogy csak egy szál, vagy egy egész csokornyi virágot szeretnénk vásárolni? Netán virágárusnál forduljunk meg, vagy kínálkozik egyéb alternatíva is a beszerzésre? Valentin-napon a virágüzletek átlagos napi forgalma megtöbbszöröződik, a vásárlók zöme a rózsát részesíti előnyben, így az emelkedő kereslet kielégítésére gyakori az áru importálása külföldről, amely jóval borsosabb áron szerezhető be. Ennek okán a szakértők javaslata szerint jobban megéri magyar termelésű virágot beszereznünk.

Számos lehetőségünk van arra, hogy a választott virágot még inkább szívhez szólóvá tegyük. Virágárusoknál lehetőségünk van arra, hogy díszítve kérjük a virágot, körbe kerítve egy szép szalaggal, vagy akár kiegészítve egy kevés zölddel. Napjainkban reneszánszát éli a boxokban elhelyezett rózsacsokor is, de akár díszített kerámiában pompázó virággal is találkozhatunk a Penny akciós újság ában.

Már-már változás látszik, nem csak a klasszikus vörös rózsa a nyerő, így arra bíztatjuk olvasóinkat, hogy bátran nézzenek körül a virágpiacon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületének közösen elvégzett felmérése is megerősítette a változó trendet. A felmérés górcső alá vette, hogy az utóbbi években egyre inkább divatba jöttek a tavaszi hagymások is, mint például a nárcisz, jácint. A hagymás növények mellett szól mindenképpen az a nyomós érv, hogy javarészt hazai termesztésű, frissebb, hosszabb életű növények, amelyek beszerzése alacsonyabb áron elérhető. Ha esetleg erre esne a választásunk, ekkor sem kell feltétlenül a virágüzletben vásárlásunk, akár a Penny akciós újságban is van lehetőségünk szemügyre venni különböző színekben, kerámiákban pompázó virágokat.

Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a járványügyi korlátozások hatásait is megemlítsük, hiszen számos esemény, mint például a ballagás nem kerülhetett megrendezésre a járvány időszaka alatt, jelentős kiesést okozva a virágpiac számára. A hatás abban is megnyilvánult a Pénzcentrum felmérése szerint (Így készülnek a nőnapra a virágárusok: felpöröghet az online kiszállítás - 2021. március 3.), hogy az elmúlt évben jelentősen megnövekedett az online vásárolt, a telefonon keresztül rendelt virágok száma, emellett sokan vették igénybe a virágkiszállítások lehetőségét is, hiszen a kényelem mellett biztonság szempontjából is ez volt a legmegfelelőbb opció a pandémia sújtotta időszakban.