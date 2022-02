Valentin-nap 14 perce

Mindenki vágyakozik, hogy szerelmes legyen

Egyre népszerűbb hazánkban is a Valentin-nap, a szerelmesek ünnepe. Egy valamit is magára adó férfi legalább egy szál virággal köszönti ilyenkor kedvesét. A szerelmet azonban nem egy napra kellene besűríteni, hanem egy egész életre. Vajon mi a tartós, jó házasság, a hosszú, megbecsülésben töltött évek titka? A kérdésre eddig is sokan keresték a választ.

Az igazi megmérettetés az esküvő után kezdődik (Fotó: Makovics Kornél)

Egy nő életében az egyik legszebb és legemlékezetesebb pillanat az esküvőjének napja, reméljük, a férfiak is így vannak ezzel. De a kislányokra jellemző, hogy már óvodás korban arról ábrándoznak, milyen lesz az esküvői ruhájuk, férjük, hány gyermekük születik.

– A szerelemnek nincs definíciója. Ezért nehéz meghatározni magát az érzést. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen éljük át, melyben szerepet játszik az életkorunk, az adott lelkiállapotunk – mondta Kovácsné Kaszás Beatrix pszichológus. – Van, aki a fellángolást is szerelemként éli meg, míg más magába a szerelembe szerelmes, állandóan az izgalmat keresi, és ha ez múlóban van, máris új után néz. Hiba az is, hogy nagyon könnyen bánunk a szavakkal, érzelmekkel. Sokan kétheti ismeretség után összeköltöznek, majd csodálkoznak, hogy hosszabb távon nem tudnak együtt élni. Más-más kulturális közegben szocializálódtak, eltérő az értékrendjük, hiába gondolja egyik a másikról, hogy majd én megváltoztatom, ez ritkán szokott beválni.

A romantikus filmek ott érnek véget, amikor a szerelmesek elindulnak a közös úton. Ez az út azonban előttünk már rejtve marad, holott csak ekkor jön a java. A párkapcsolatokban mindig jelen volt a kétség és a hűtlenség, a lényegi különbség az, hogy néhány évtizede még a mainál sokkal fiatalabban házasodtak az emberek, így együtt alakult az identitásuk, az értékrendjük – mondta a pszichológus.

Két szekszárdi fiatal, a 33 éves Noémi és férje, a 34 éves Ákos ritka kivételnek számítanak. Kisebb megszakításokkal ugyan, de óvodáskoruk óta érzelmi szálak kötik őket egymáshoz. Kapcsolatukról a jogász feleség mesél:

– Manapság minden azt sugallja, hogy csak az egyéni boldogságod számít. Sokan elfelejtik, hogy nemcsak önmagunkért, de egymásért is felelősek vagyunk. Nem gondolnak arra, hogy amikor egy fellángolás miatt felrúgják addigi kapcsolatukat, komoly lelki és egzisztenciális sérüléseket okozhatnak társuknak. Mi a férjemmel végigkövettük egymás életét, így felnőtt fejjel nem két idegenként találkoztunk. Tapasztalatom szerint sokan igyekeznek kizárólag a jó oldalukat mutatni a párkapcsolatban, és a másik feltételezett elvárásai szerint viselkednek, amibe bizony nagyon bele lehet fáradni.

– Az esküvő körüli felhajtás ma divatos dolog – ezt a már tizennyolc éve házas, 42 éves Márta mondja –, ám sokan elfelejtik, hogy közös jövőkép nélkül a romantikus történet már véget is ér az oltárnál. A szerelem csupán az a mozdulat, amikor felülünk a bicajra, a párkapcsolat pedig az, amikor hajtjuk. Nincs azzal semmi baj, ha szeretetünk új formát ölt, de a romantikát nem könnyű megőrizni a szürke hétköznapokban. Meddig tart egy házasság?Olaszországban átlagosan tizennyolc évig tart egy házasság, Kanadában átlagosan 13,8 évig, Franciaországban tizenhárom évig, az USA-ban 12,2 évig, Hazánkban ez a szám tizennégy év, sokan élettársként élnek együtt, így a kapcsolat felbomlása nem szerepel a válási statisztikában. Ez a boldog házasság titka.

– A boldog házasság titka a párkapcsolati szakaszok megélése és az ezekre való felkészülés – állítja Kovácsné Kaszás Beatrix. – Az évek során aztán könnyen belesüppedünk az adott helyzetbe, elkezdünk panaszkodni, más élvezeteket hajszolni. Sokan esnek abba a hibába, hogy úgy gondolják, párjuk már nem alkalmas a közös játékra, ezért szeretőt tartanak, akivel meg kell szervezni a titkos találkákat. Ezek a légy­ottok nagyon felértékelődnek. Miért ne lehetne a titkos szervezkedéssel visszalopni a szenvedélyt a meglévő párkapcsolatba?

