Újra csak teltek s múltak az évek, amikor 1970 novemberében figyelmeztetni kellett a férfiakat, hogy nagyon helytelen szokás alakult ki náluk: reggel megvizezték a hajukat, megfésülték, és utána azonnal elindultak a munkahelyükre télen is. Mint írtuk, így csak idő kérdése, hogy mikor fázik meg úgy a fejbőrük, hogy bekövetkezzen náluk a kóros hajhullás. Ismertettük, hogy ezt a folyamatot megállítani nem lehet, a mindinkább ritkuló haj végül kopaszodáshoz vezet. A fiatalokhoz is szóltunk: télen ne járjanak fedetlen fővel, hiszen nekik is megfázhat a fejbőrük és kihullhat a hajuk.