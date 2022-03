– Hogyan kezdődött az írói karrierje?

– A Tvr-hétben olvastam annak idején az ötperces krimiket, és arra gondoltam, ilyet én is tudnék írni – mondta Füller Miklós. – Írtam is egyet, az volt a címe: A csempész. Ez most a könyvembe is bekerült természetesen. Annak idején beküldtem egy hetilapnak, papíralapon, mivel akkor még nem volt olyan egyszerű a helyzet, mint manapság. Azt küldték vissza válaszlevélben, hogy ezt biztosan úgy fordítottam, és ők nem akarnak szerzői jogi vitába keveredni, ezért nem jelentetik meg az írásom. Visszaírtam nekik – mivel a Szerzői Jogvédő Hivatalos kapcsolatomnak köszönhetően, a korábban segítségükkel eladott, általam írt programjaim révén –, hogy márpedig büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, ez az írás a kizárólagos tulajdonomat képezi, és harmadik személy nem formálhat rá jogot. Így megjelent az újságban. Amikor először elolvastam a levelüket, felháborodtam, de utána elgondolkodtam, ha úgy vélik, más művét fordítottam le, nem is lehet olyan rossz. Tehát így indult az egész. Onnantól kezdve évekig megjelentek az írásaim. Egy megyei hetilapba is elküldtem, s ott rendszeresen közölték a műveimet, ami nagyon inspiráló volt, ennek hatására szívesebben írtam.