A fermentáció alapja és egészségvédő hatása

A fermentálás segítségével olyan tápanyagokat őrizhetünk meg ételeinkben, amelyeket főzés során odaveszhetnek. Így a zöldségekben megmarad a C-vitamin, ráadásul olyan rostokhoz és mikrotápanyagokhoz juthatunk hozzá, amik a sütéssel és főzéssel készült ételek estén szóba se jöhetnek. Ezen túl a fermentálás leginkább jótékony hatása abban rejlik, hogy az erjesztést segítő baktériumok által rendkívül sok a pre- és probiotikumokhoz juthat szervezetünk. A probiotikumok pedig elengedhetetlenek az egészséghez. A fermentáláshoz nem kell sok minden. Elég egy tiszta befőttesüveg és minőségi só – na meg fűszerek tetszés szerint. Ezeket ma már akár az Alza oldalán is beszerezhetjük, a többi pedig receptfüggő. Az interneten böngészve kicsit számtalan leírást találhatunk erről.



Fermentált zöldségek – az egészség forrása

Aki már készített kovászos uborkát, az pontosan tudja, hogy a fermentálás folyamata végtelenül egyszerű. Ha eltaláljuk a só–víz arányt és a megfelelő hőmérsékletet, akkor rendkívül széles palettán mozoghatunk a zöldségeket illetően is. Szinte bármilyen zöldséget fermentálhatunk ugyanis. A gyökérzöldségeken kívül a leveleseket, a tökféléket vagy akár az ázsiaiak által preferált algával is próbálkozhatunk.



Fermentált gabonák, gyümölcsök és italok

A különféle fermentált gabonák ugyanolyan jó hatással vannak szervezetünkre, mint a zöldségek – ráadásul sokkal könnyebben emészthetőek az erjesztés által. Az így készített gabonákat utólag is megfőzhetjük, de a különféle pelyheket fermentálás után akár enélkül is fogyaszthatjuk. Hasonlóan erjeszthetőek a különféle gyümölcsök is, amikből mártások, lekvárok vagy üdítők készülhetnek. Akár szénsavas üdítőket is készíthet a fermentáció által, ilyenkor rásegíthetünk a végeredményre egy kis természetes erjesztésű ecettel. Az ilyen italok nem csak frissítőek, de egészségesek is.