– Pakson nőtt fel?

– Nem, Mohács mellett, Dávodon, idilli környezetben, a Ferenc-csatorna partján. Annak idején még nálunk is volt busójárás. A maskarásokat cigányzenekar kísérte, este kezdődött a bál, ahol engem a hegedű hangja nagyon megfogott. Meg is tanultam játszani, s máig, ha kész egy képem, leülök elé hegedülni, végiggondolva az alkotás folyamatát, s kicsit elmélkedni, örömködni. Pakson 1983 óta élek és dolgozom. Veszélyes munkát vállaltam, a primer körbe is bejáró művezető, aztán technológus voltam, amivel elvileg sok szabadidő járt, amit festésre szándékoztam fordítani, de a valóságban ez nem így alakult. Túlmunka, készenlét stb. Szerencsére nyugdíjba már 55 évesen elmehettem. S attól kezdve tényleg úgy néznek ki a napjaim, hogy reggel felkelek, hátramegyek a kis műtermembe, ott töltve az idő legnagyobb részét.



– Vannak, akiknek társaságban jobban megy az alkotás…

– Én sem vagyok magányos farkas. Már 1986-ban bekapcsolódtam a paksi művelődési házban Hopp-Halász Károly által vezetett alkotókör munkájába. Később ő hozta létre a Paksi Képtárat, amiben támaszkodhatott rajtam kívül Ritter János, Korpácsi Ferenc és a fiam, Győrffy Árpád segítségére. Tagja voltam a Tolna megyei Art 999-nek és a paksi Altern Art egyesületnek is. A feleségem jogtanácsos, a jogi és adminisztratív ügyek intézése terén számíthattunk rá. Sajnos ezek a szervezetek már megszűntek, de tagja vagyok az Országos Képző- és Iparművészeti Társaságnak, ami táborozási és kiállítási lehetőségekkel is jár.



– Hány kiállítása volt már?

– Nagyjából negyven. A megyében, a Balatonnál, Kaposváron, Budapesten és Paks testvértelepülésein: Kézdivásárhelyen, Galántán és Laudaban. Egy gárdonyi tárlatomon egy fővárosi újságíró ezt írta a vendégkönyvbe: „Jé, ez is Paks? Elmegyek és megnézem!”. Emlékezetes kiállításom volt a budapesti Duna Palotában, két kiváló festőművész, Mözsi-Szabó István és Kovács Ferenc társaságában. A témáim jelentős része paksi: a Duna-part, a korzó, tájak, középületek, utcarészletek. Van egy húsz darabból álló tűzzománcsorozatom is a városról. Most egy pasztellsorozatot készítek. De ha elutazunk valahova, vagy alkotótáborba megyek, onnan is vázlatokkal, festményekkel jövök haza.



– És hova kerülnek a művei? Veszik őket?

– Veszik, de megélni nem lehetne ebből. Ajándékozok is természetesen, barátoknak, ismerősöknek. Láthatók középületekben, például a paksi polgármesteri hivatalban, a balatonfüredi rekreációs központban, s ami nagy megtiszteltetés: a dunakömlődi templom stációképeit én készíthettem, tűzzománcból. Az akkori püspök, Mayer Mihály szentelte meg őket. Ugyancsak ott látható egy ötvenszer hetven centis Szent Mónika-festményem. Szerepelnek továbbá képeim a Négyszemközt a természettel és a Magyar kézművesség című dekoratív kötetekben.



– Elismerésekben részesült?

– Még nem, viszont készítek elismeréseket. Például a Paks Kultúrájáért-díjat tűzzománcból. Továbbá a városba látogató művészek, fellépők ajándékait is nálam rendelik meg a szervezők, hosszú ideje.

A Paksi Tükör című folyóirat társszerkesztője

Győrffy József egy Mohács melletti faluban, Dávodon született 1948-ban. Három testvére van. Először a szegedi erdészeti technikumba jelentkezett, de az egy év gyakorlati időt követően pályát módosított és papírgyártást tanult Dunaújvárosban. Technikusi végzettséget 1974-ben szerzett. Tanulmányait pár évvel később a Könnyűipari Műszaki Főiskolán folytatta, de nem fejezte be, mert 1983-ban elhelyezkedett az atomerőműben. Akkor költözött Paksra. Munkájához kapcsolódóan vegyésztechnikusi végzettséget szerzett 1985-ben. Nyugdíjba 2003-ban vonult. Kétszer házasodott: először 1969-ben, másodszor 1992-ben. Három gyermeke és négy unokája van. A város ismert alkotója, gyermekrajzpályázatok zsűritagja, a Paksi Tükör című folyóirat rovatvezetője. Olaj-, pasztell-, akvarell- és tűzzománcmunkáival már mintegy negyven kiállításon találkozhatott a közönség.