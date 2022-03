A szekszárdi Száraz Hanna, valamint Tóth Kiara és Kántor Kamilla alkotta trió tavaly a jubileumi, tizedik X-Faktor harmadik élő adásáig jutott. Itt az első fordulót még sikerrel vette, ám a második dal előadását követően a mentorok súlyos kritikával illeték a lányokat. Csobot Adél csapata végül nem kapott széket, és a nézők sem mentették meg őket, így ott számukra véget ért a tehetségkutató műsor.



A búcsút követően könnyek között nyilatkoztak a lányok, de nem elsősorban a kiesés miatt voltak elkenődve. „Azért sírok, mert hiányozni fog a színpad. Annyira megszoktam, amikor felléptem rá, olyan volt, mintha hazamennék... nagyon fog hiányozni ez az egész, a pörgés, az emberek...” - nyilatkozta akkor Kamilla.



Száraz Hanna szerint valamilyen szinten jogos volt a mentorok kritikája. „Igen, voltak nem teljesen tiszta hangok, de hogy az egész rossz volt, meg, hogy egy tiszta hang sem volt benne, azért ezzel nem értek egyet.” A The Harmonies szekszárdi énekese egyet értett viszont a csapat harmadik tagjával, Tóth Kiara szerint ugyanis attól, hogy kiestek, még nem fognak elválni az útjaik.



A lányok mindannyian hittek benne, hogy folytatni fogják a közös munkát, mert szeretnének saját dalokat írni és minél többet megjelenni, így csak idő kérdése volt, mikor hallunk újra a The Harmonies csapatáról. Nos, március 24-én közösségi oldalukon jelentették be a nagy hírt: megjelent a Nincs határ című daluk, amelyet a lányok Pribelszki Norbival közösen írtak. „Annyira hálásak vagyunk mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában, iszonyatosan boldogak vagyunk, hogy ez megadathatott nekünk. Reméljük, hogy ti is nagyon szeretni fogjátok, ahogy mi” – írták a lányok a posztban.

A dalhoz készült videoklip gyorsan kedvelt lett, két nap alatt már tízezernél is több megtekintésnél jár a legnagyobb videomegosztón. Szépen gyűlnek a kommentek is: „Vidám hangulatú, és klassz lett! Nagyon jók vagytok, szeretem a hangotokat. Jó hogy sokat mosolyogtok! Szurkolok mióta egymásra találtatok. Így tovább!” – írta hozzászólásában egy rajongó.



Mit is kívánhatnánk mást! Csak így tovább, hiszen ahogy a The Harmonies énekli: nincs határ.