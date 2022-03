A vaddisznók, mint minden erdei állat, alapvetően tartanak az embertől, és amikor meghallják, hogy közeledünk, menekülőre fogják a dolgot. Ha csíkos kismalacokat látunk legyünk résen, mert ott van velük az anyjuk is.



Jó esetben a kis konda irányt változtat majd és elkerülik az embert. Ám ha mégis azt látjuk, hogy felénk iramodik a koca, jobb, ha menekülőre fogjuk a dolgot, vagy álljunk be egy nagy fa mögé. Szégyen a futás, de hasznos – ebben az esetben még csak nem is szégyen. Nagy valószínűséggel nem fog utánunk futni a vaddisznó, hiszen a malacokat óvja.



Más a helyzet, ha kutyával sétálunk az erdőben. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ebünk mindig legyen pórázon, ne engedjük szabadon rohangálni, szaglászni. Legyünk résen és mindig figyeljük a környezetet. Ha csörtetést hallunk álljunk meg, adjunk ki hangot, akkor elkerül minket a vad.



Idén Tolna megyében és az ország nagy részén is nagy a szárazság, ezért az erdei állatok keresik a víz közelségét. A minap Szekszárd mellett, a Sötétvölgyben sétáltam kora reggel két kutyámmal és pár percre megálltam a tó mellett. Arra lettem figyelmes, hogy egyik agaram valamit feszülten figyel a horgásztó melletti bokros részen. Egy vaddisznó hatalmas feje bukkant fel, nem volt messzebb ötven méternél. Szerencsére egyedül bóklászott, így néhány hangosabb kiáltással sikerült rábírnom a menekülésre. Kutyáimat erősen kellett tartanom a pórázon, hiszen vadászkutyák lévén mentek volna a disznó után. Bizonyára utol is érték volna és akkor elkerülhetetlen lett volna a baj. Pár hete Veszprém mellett vaddisznó támadás következtében egy család szeretett kutyája pusztult el.

Ha kutyával kirándulunk, tartsuk pórázon kedvencünket. Képünk illusztráció. (Fotó: MW)

Az erdei állatok élőhelye fokozatosan szűkül, a szomjúság pedig nagy úr. Az sem mellékes, hogy az állomány fokozatosan növekszik hazánkban. A vaddisznó nagyon jól alkalmazkodó állat és Magyarországon nincs természetes ellensége, mert a nagyragadozókat (medve, farkas, hiúz) kiirtották. Az ide-ide tévedő ragadozók pedig nincsenek hatással a populációra. Ügyeljünk hát mindenki testi épségére, legyünk körültekintőek, így élvezhetjük mi is a tavaszi kirándulásokat.