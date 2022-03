Kézi gravírozó

Igaz, hogy nem annyira speciális, mint egy nyomatékkulcs, hiszen a barkácsüzletekben is találkozni vele. Viszont érdemes egyet beszereznünk otthonra. Főleg kézművesek használják, viszont barkácsoláshoz is tökéletes szolgálatot tehet, még bizonyos csiszoló munkálatok elvégzésére is. A gravírozóval különféle mélyedéseket és mintákat alakíthatunk ki a barkácsolt felületen. A profibb darabok fémre, fára, kőre, műanyagra is tökéletesen használhatók, ezért mindenképp érdemes egy minőségibb gravírozót beszereznünk.



Hobbi pufi festék

A pufi festék egy levegőn keményre száradó polimer anyagú festék, ami száradáskor kicsit megpuffad. Díszítésre és textúrázott felületek létrehozására szokták használni a kézművesek. Azonban azt kevesen tudják, hogy tökéletesen rögzít szinte akármilyen felületre bármilyen kisebb formát. Ráadásul stabilan képes kitölteni a kisebb repedéseket, mondjuk egy fán, sokkal szebb lesz mint a purhab, valamit önmagában színként is alkalmazható, vagy festhető.



Hobbi antikoló paszta

Az antikoló paszta egy fémesen fénylő anyag, amit fára, kerámiára de akár megfelelő alapozással műanyagra is kenhetünk. Segítségével olyan különleges felületet hozhatunk létre, amit egyébként sokkal drágábban oldhatnánk meg.



Máz hatású viaszpaszta

A hobbi alkotók egyik nagy kedvence, ami a barkácsolás szerelmeseinek is igazán különleges anyag lehet. Segítségével különféle felületeket tehetünk eozin mázhoz hasonlatossá. Ezért bármit is barkácsolunk, azt feldobhatjuk egy ilyen pasztaréteggel.