Idén immár negyedik alkalommal meghirdetett Tündérszépek országos szépségversenyünkben ezúttal újítottunk, egyből régiónk szépségei mutatkoznak be. Összesen ötven baranyai, somogyi és tolnai lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát. Március 1-től ötven napon át egy-egy új szépséget mutatunk be hírportálunkon, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak.



A négy továbbjutó egyike a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd. Az országos döntőbe jutott Tündérszépek a szépségverseny koronája és a modellkarrier mellett értékes nyereményekért is harcba szállnak. A győztesre egzotikus álomutazás vár, de további értékes nyeremények is gazdára várnak.



Nyerni azonban nem csak a legszebb hölgyeknek van esélyük, de az értékelést leadó olvasók is részt vehetnek egy nyereményjátékban. Szavazz a kedvencedre, és nyerj! Az értékes nyeremények közül legyen Tiéd a 2 fő részére szóló wellness utalvány a Thermál Hotel Visegrádba!