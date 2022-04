A vendéglátós végzettségű Müller Viktória egy ideig Ausztriában dolgozott. Onnan tért haza, és tavaly márciusban kibérelte a tolnai Pince Borozót. Fiatal kora nem jelentett akadályt, mert volt egy tapasztalt támasza, az édesanyja, Antus Mónika.

– Tombolt a pandémia, amikor nyitottunk – emlékeznek vissza –, úgyhogy kezdetben helyben fogyasztás nem is volt, csak kiszállítás. Aztán úgy megkedvelték a házias ízeinket, hogy a házhoz szállítás és a kitelepülés máig nagyobb volumenű, mint a helyben fogyasztás. A ballagásokra annyi a megrendelésünk, hogy el sem tudtuk vállalni mindet, mert nincs rá már kapacitásunk.

Bővíteni készülnek, elsősorban egy nagyobb konyhát egy másik telephelyen, mert a Pince Borozóé kicsi. A befogadóképesség is lehetne nagyobb: a teraszra harminc, bentre negyven vendéget tudnak leültetni. Ennél több helyre lenne igény jó néhányszor: keresztelő, halotti tor, céges összejövetel, osztálytalálkozó s főleg lakodalom alkalmával.

Az elismerésnek, a Törzshely-játékban elért eredménynek, a vendégek szavazatainak nagyon örülnek. A siker okát a jó csapatmunkában és az egyedi szolgáltatásban látják.

– A célunk az, hogy a vendég ne szabványkajákat kapjon, hanem olyan ételeket, amelyek a nagymamája főztjére emlékeztetik – mondják. – Természetesen van étlapunk, de a helyben fogyasztókkal és a külső megrendelőkkel is szívesen konzultálunk, hogy az ő igényeiknek, elképzeléseiknek megfelelően főzhessünk. Szeretnek minket, ami ebből a szavazós játékból is kiderült.

A tolnai Pince Borozó a főút mellett van. Átutazók, Domboriba igyekvő üdülővendégek, áruszállítók, kamionosok is szívesen betérnek hozzájuk. Kedveltek a helyi és a környékbeli lakosság körében is; a legtöbb ballagási megrendelést most Szekszárdról kapták. Felfutási periódusban vannak, lelkesek, szárnyalnak, tettre készek. Úgy gondolják: a jövő a „Neked főztem!” típusú éttermi szolgáltatás.

Kategóriagyőztes

Melyek a Tolnai Népújság és a TEOL.hu olvasóinak kedvenc vendéglátóhelyei? Ezt kiderítendő indult a Törzshely 2022 játék három kategóriában: megyeszékhely, város, község. A város kategória nyertese a tolnai Pince Borozó lett. Az egységet a pincér végzettségű Müller Viktória vezeti, kollégái között van a szakács végzettségű édesanyja, Antus Mónika is. A városképi jelentőségű létesítményt 1994-ben építtette a Szőke család. Egy ideig maguk működtették, majd bérbe adták. Müller Viktória tavaly március óta bérli, kiszállítást is végezve, rendezvényekre való kitelepülést is vállalva.