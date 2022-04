A pandémia okozta boltbezárások és otthoni munkavégzés következtében általánosságban elmondható, hogy kevesebb ruházati cikk fogyott az elmúlt két évben. Sokan vagyunk úgy, hogy ha vettünk is valamit, azokkal pótoltuk a tönkrement gúnyáinkat. Helytálló az a mondás is, miszerint, ha valamit nem viselünk egy évig, akkor arra nincs szükségünk. Természetesen a korral szintén változik az ember élete, hobbija és ez átformálja az öltözködési szokásait.



Az otthon töltött hónapok rámutattak arra, hogy nincs szükség tíz pár magas sarkú topánra, mert a nappaliban nem abban mászkálunk, és ha végre kimehettünk a levegőre, akkor sem a legdrágább farmert vettük fel, hanem egy kényelmes túranadrágot kaptunk magunkra sportcipővel. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem költöttünk magunkra, csak éppen másképpen. Szerencsére egyre nagyobb teret hódít a funkcionális ruházat és alaposabban átgondoljuk, hogy egy kinézett darabot mi mindenhez tudunk társítani.



Érdemes a „cost per wear” angol kifejezésen is kicsit elgondolkodni. Nincs magyar megfelelője, valahogy úgy lehet fordítani, hogy viselésenkénti költség. Vagyis, hányszor hordjuk az adott darabot, kihasználjuk-e a lehető legjobban? Ha például egy farmert tízezer forintért veszünk meg, és négy alkalommal felvesszük, akkor kétezer-ötszáz forintba került a viselése. De ha fél éven keresztül negyvenszer volt rajtunk ez a nadrág, már csak kétszázötven forint. És így tovább.



Talán nem is rossz ebből a szemszögből nézni leendő ruhadarabjainkat, hiszen hiába veszünk egy pólót kétezer forintért, ha az első használat után hordhatatlan lesz, akkor gyakorlatilag magasabb árat fizettünk érte, mintha egy ötezer forintosat felveszünk legalább húsz-harminc alkalommal. Így a viselési költség hányadosa máris értelmet nyer és néhány alapvető ruha esetében megéri a magasabb árfekvésű és jobb minőségű darab megvásárlása.



Igazán ügyesek akkor vagyunk, ha ezeket minőségi használtruha-üzletből szerezzük be. Természetesen ez időt kíván, de ha sikerrel járunk és beépítjük ruhatárunkba, hosszú távon sokat teszünk környezetünk megkíméléséért és a fenntartható divatért. Ez a szemlélet segíti a tudatos és kisebb ruhatár felépítését, ösztönöz meglévő holmijaink rendszeres viselésére, továbbá kevesebb hulladékot termelünk és nagyobb esélyt adunk az újrahasználatra és az újrahasznosításra is. Gardróbunk is átláthatóbb lesz és máris akad majd egy rongy amit felvehetünk.