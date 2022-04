SNIDLINGES TOJÁSKRÉM

Összetörünk egy villával 6 db főtt tojást, és hozzákeverünk 10 dkg krémsajtot, egy kevés lágy vajat, 1 ek. tejfölt, ízlés szerint majonézt és mustárt, majd sózzuk, borsozzuk. És itt jön az extra: hozzáadunk még egy csokor aprított snidlinget is. A tojáskrémet néhány órára hűtőbe tesszük, hogy jól összeérjenek az ízek.

SZÍNES TÉSZTASALÁTA

Összekeverünk 50 dkg kifőzött, lecsepegtetett fusilli vagy szarvacska tésztát 2 db felaprított kápia paprikával, 1 db apróra vágott kígyóuborkával. Mehet bele néhány szem koktélparadicsom és borsó is, majd sózzuk, borsozzuk, végül pedig meglocsoljuk az egészet egy kevés olívaolajjal. Ízlés szerint keverhetünk még bele aprított petrezselymet, vagy bazsalikomot is, esetleg fokhagymás majonézt. Érdemes a tésztasalátát is hűtőbe tenni pár órára.

ZSENGE ZÖLDSALÁTA

Ízlés szerint összekeverhetünk fejes, jég- vagy római salátát bébispenóttal, rukkolával, vízitormával. Gazdagíthatjuk még pirított magvakkal, krutonnal, főtt tojással. A dreszszing ne legyen túlgondolva, elegendő csak néhány hozzávaló, például olívaolaj pici citromlével, sóval, borssal összerázva. A salátát meglocsolhatjuk kevés balzsamecettel is.

SÜLT ZÖLDSÉGEK

A család méretétől függően felszeletelünk néhány szál meghámozott sárga- és fehérrépát, pasztinákot. Összeforgatjuk olívaolajjal, sóval, borssal, egy kevés őrölt pirospaprikával, aprított rozmaringgal. A sütőpapírral bélelt tepsire egymás mellé sorakoztatjuk a darabokat és így sütjük meg 190 fokra előmelegített sütőben. Remek köret a húsvéti sonka mellé is. Mindmegette